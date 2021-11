https://fr.sputniknews.com/20211122/delhi-prolonge-le-travail-a-domicile-jusquau-26-novembre-1053536759.html

Delhi prolonge le travail à domicile jusqu'au 26 novembre

Le gouvernement local de Delhi a prolongé, dimanche, le recours au travail à domicile ainsi que l'interdiction d'entrée des camions transportant des articles... 22.11.2021, Sputnik France

asie

inde

pollution

télétravail

Par ailleurs, les établissements d'enseignement, tous cycles confondus, resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.Selon l'Institut indien de météorologie, la qualité de l'air devrait rester dans le niveau d'alerte "dangereux", alors que les nuages de fumée résultant du brûlage de résidus de cultures en provenance des États voisins de Delhi continuent d'envahir la capitale, en sus de l'augmentation des émissions industrielles et celles du trafic routier.Selon la revue médicale The Lancet, près de 17.500 personnes sont décédées à Delhi en 2020 en raison de la pollution atmosphérique.New Delhi est la ville la plus polluée au monde, selon un rapport de l'organisation suisse IQAir publié en 2020.

inde

inde, pollution, télétravail