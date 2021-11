https://fr.sputniknews.com/20211122/depense-publique-une-voiture-n-a-pas-huit-roues-1053542048.html

Dépense publique: "Une voiture n’a pas huit roues" - Podcast

Dépense publique: "Une voiture n’a pas huit roues" - Podcast

"Je suis à la tête d'un État en faillite", déclarait François Fillon en 2007, alors Premier ministre. Quatorze ans et une crise sanitaire plus tard, la vision... 22.11.2021, Sputnik France

2021-11-22T16:06+0100

2021-11-22T16:06+0100

2021-11-22T16:08+0100

russeurope express

podcasts

union européenne (ue)

élection présidentielle

dette publique

politique d'austérité

podcast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1053541820_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_6301a2acab2fc3ba76f1e3a22946e936.png

Dépense publique : « Une voiture n’a pas huit roues » | JACQUES SAPIR | LIÊM HOANG-NGOC | BRUNO TINEL Dépense publique : « Une voiture n’a pas huit roues » | JACQUES SAPIR | LIÊM HOANG-NGOC | BRUNO TINEL

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Liêm Hoang-Ngoc et Bruno Tinel, économistes, maîtres de conférences à Paris 1 et co-auteurs de Vive la dépense publique (H&O, 2021).Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clément Ollivier https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

Clément Ollivier https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clément Ollivier https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

podcasts, union européenne (ue), élection présidentielle, dette publique, politique d'austérité, podcast, аудио