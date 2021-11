https://fr.sputniknews.com/20211122/espagne-investissement-record-de-615-millions-deuros-dans-le-tourisme-1053544820.html

Espagne: investissement record de 615 millions d'euros dans le tourisme

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé "un investissement historique" de 615 millions d'euros dans les plans de durabilité touristique... 22.11.2021, Sputnik France

La mesure sera approuvée lors du prochain Conseil des ministres, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.La ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, a annoncé également cette mesure et s'est dite convaincue que 2022 sera l'année de la reprise de l'activité touristique, même si des incertitudes subsistent.Mme Maroto a souligné qu'avec 89 % de la population cible vaccinée en Espagne, il a été possible d'assouplir les restrictions dans les établissements touristiques et d'encourager la mobilité pour les voyages nationaux et internationaux.En plus, a-t-elle estimé, le certificat Covid, qui est déjà utilisé dans 39 pays, "a favorisé l'image de l'Espagne comme destination sûre".

