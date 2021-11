https://fr.sputniknews.com/20211122/explosion-du-port-de-beyrouth-la-russie-remet-au-liban-les-images-satellitaires-1053540086.html

Explosion du port de Beyrouth: la Russie remet au Liban les images satellitaires

Souhaitant aider le Liban à élucider les causes de l’explosion qui a détruit des milliers de bâtiments à Beyrouth le 4 août 2020, la Russie lui a remis les... 22.11.2021, Sputnik France

Plus de 15 mois après l’explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth, la Russie a remis à la partie libanaise les images prises par ses satellites de la zone le jour du drame, a fait savoir le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.M.Lavrov espère que les images en question aideront à élucider les causes de la déflagration qui a fait plus de 200 morts et provoqué des destructions majeures dans la ville.Il a également annoncé avoir discuté avec M.Bou Habib de l’éventuelle participation de compagnies russes dans la reconstruction des infrastructures détruites par l’explosion.Explosion dans le portLa déflagration d’une puissance évaluée à l’équivalent de 1.500 tonnes en TNT s’est produite dans le port de la capitale libanaise le 4 août 2020. Des milliers de bâtiments ont été détruits ou endommagés à Beyrouth et dans ses banlieues. 219 personnes ont trouvé la mort et plus de 300.000 autres sont restées sans toit.Le ministère libanais de l’Intérieur a par la suite établi que l’explosion était survenue lors de travaux de soudage, faisant détonner plus de 2.700 tonnes de nitrate d’ammonium stockées depuis six ans sans mesures de précaution dans un entrepôt.L’enquête sur l’explosion est pourtant au point mort en raison des plaintes pour impartialité à l’encontre du juge chargé des investigations, Tarek Bitar. Début novembre, ce dernier a dû suspendre, pour la troisième fois, ses investigations après un recours présenté par l’ancien ministre Youssef Fenianos.

