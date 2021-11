https://fr.sputniknews.com/20211122/france-vigilance-particuliere-pour-lapprovisionnement-electrique-cet-hiver-1053545056.html

France: "Vigilance particulière" pour l'approvisionnement électrique cet hiver

France: "Vigilance particulière" pour l'approvisionnement électrique cet hiver

Le gestionnaire des lignes à haute tension en France, RTE, estime dans une note publiée lundi qu'une "vigilance particulière" restera de mise au cours de... 22.11.2021, Sputnik France

La crise sanitaire a notamment entraîné le report de travaux de maintenance des réacteurs d'EDF et RTE confirme dans cette nouvelle note un diagnostic déjà posé en mars dernier, qui prévenait que les marges sur le système électrique français ne redeviendraient acceptables - sans pour autant être confortables - qu'à partir de 2024.Dans le détail, en dépit de marges réduites, le risque de tension demeure "relativement faible" sur la période allant de fin novembre à fin décembre 2021, et reste largement dépendant des dates effectives de retour de maintenance des réacteurs ainsi que de la météo.En revanche "la sécurité d'alimentation reste sous 'vigilance particulière', notamment en janvier et février en cas de vague de froid et de conditions défavorables sur le parc de production", observe RTE.RTE précise par ailleurs qu'il actualisera désormais ses prévisions sur la sécurité de l'approvisionnement électrique tous les mois.

