Gazprom menace d'arrêter ses livraisons en Moldavie dans 48 heures

Gazprom menace d'arrêter ses livraisons en Moldavie dans 48 heures

Le groupe gazier russe Gazprom a prévenu la Moldavie de son intention de cesser d'approvisionner le pays dans un délai de 48 heures en raison du défaut de... 22.11.2021, Sputnik France

La Moldavie risque d'être privée du gaz russe dans un délai de 48 heures en raison du défaut de paiement, a fait savoir le porte-parole du géant gazier russe Gazprom Sergueï Koupriïanov sur la chaîne télévisée NTV.Selon lui, Chisinau devait effectuer les derniers paiements ce 22 novembre, mais cela n'a pas été fait.Contrat signé le 29 octobreLe groupe russe est "extrêmement déçu" par le fait que la Moldavie "n'a pas respecté ses obligations", alors que le contrat en question, signé le 29 octobre dernier, prenait en compte la situation économique et financière difficile du pays, a renchéri M.Koupriïanov.Le ministère moldave de l'Infrastructure a en réaction assuré ne pas avoir reçu d'avertissement de la part de Gazprom.Auparavant, le porte-parole du groupe gazier a fait savoir que Chisinau avait accumulé plus de 700 millions de dollars (620 millions d'euros) de dettes pour le gaz russe.La semaine dernière, Gazprom a annoncé avoir fourni plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz à la France depuis le début de 2021.

