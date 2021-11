https://fr.sputniknews.com/20211122/kenya-lacces-aux-services-publics-bientot-restreint-aux-personnes-vaccinees-contre-la-covid-19-1053538539.html

Kenya: l'accès aux services publics bientôt restreint aux personnes vaccinées contre le Covid-19

Les Kényans qui ne seront pas complètement vaccinés contre le Covid-19 d'ici le 21 décembre se verront refuser l'accès à certains services publics, a annoncé... 22.11.2021, Sputnik France

Cette mesure vise à soutenir la campagne de vaccination contre le Covid-19 et s'assurer que tous les Kényans soient immunisés, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.Il a en outre fait savoir que la campagne de vaccination sera élargie aux plus de 12 ans à partir de mardi, notant que le pays enregistre un faible taux d'infection au Covid-19, en grande partie, grâce aux mesures entreprises par l'État pour freiner la propagation de la pandémie.Jusqu'à dimanche, quelques 6.388.427 doses ont été administrées dans tout le pays, portant le nombre des primovaccinés à 3.986.501 et celui des personnes complètement vaccinées à 2.401.926.

