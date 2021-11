https://fr.sputniknews.com/20211122/la-chine-ne-cherche-pas-lhegemonie-dit-xi-aux-pays-dasie-du-sud-est-1053538378.html

La Chine ne cherche pas l'hégémonie, dit Xi aux pays d'Asie du Sud-Est

Le président chinois a déclaré lundi lors d'un sommet de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est (Asean) que Pékin n'allait pas "intimider" ses voisins... 22.11.2021, Sputnik France

La Chine se dit souveraine sur la quasi-totalité de ces eaux, des revendications territoriales que plusieurs pays de la région contestent et qui inquiètent les États-Unis et le Japon.S'exprimant devant les dirigeants de l'Asean, Xi Jinping a déclaré que la Chine "fut, est et restera toujours un bon voisin, un bon ami, un bon partenaire de l'Asean", selon des propos rapportés par la presse officielle chinoise.Pékin ne cherchera jamais l'hégémonie ni à tirer profit de son envergure pour soumettre des pays moins importants, a dit le président chinois, assurant que son pays travaillerait avec l'Asean pour supprimer toute "interférence".Les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale sont en contradiction notamment avec celles de deux autres membres de l'Asean, le Vietnam et les Philippines.Manille s'est insurgé la semaine dernière contre les agissements de Pékin en mer de Chine méridionale, dénonçant le blocage de deux bateaux de ravitaillement par les garde-côtes chinois.S'exprimant lors du sommet dont Xi Jinping est l'hôte, le président philippin Rodrigo Duterte a fait part de son "horreur" à propos de l'incident et a déclaré que la règle de droit était la seule issue à la querelle régionale.

