La ville afghane de Jalalabad prête à recevoir des vols civils, une première en 20 ans

Rompant avec une tradition qui durait depuis près de 20 ans, l’aéroport de la ville de Jalalabad, dans la province du Nangarhar (est), rouvre pour les vols civils, ont annoncé les autorités locales.Pendant les deux dernières décennies, l’aéroport de Jalalabad a servi de base militaire aux forces américaines stationnées en Afghanistan et n’a reçu aucun vol civil. Depuis le départ des troupes étrangères en août, le travail de l’aéroport était suspendu.Les médias afghans ont rapporté que les riverains ont salué la réouverture de l’aéroport aux vols commerciaux. Aide humanitaire iranienneSelon un communiqué diffusé par le bureau du gouverneur ce dimanche 21 novembre, l’aéroport a accueilli un avion-cargo transportant de l’assistance humanitaire fournie par l’Iran:La chaîne Sahar TV a précisé qu’il s’agissait du 13e avion d’aide humanitaire iranien à arriver dans le Nangarhar au cours des dernières semaines. L’appareil a acheminé six tonnes de riz et quatre tonnes de médicaments qui seront distribués à la population.Auparavant, des représentants des ministères afghan et iranien des Affaires étrangères réunis à Kaboul avaient convenu de renforcer la coopération entre les deux pays.La semaine dernière, la principale compagnie énergétique afghane Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) a annoncé son intention d’importer jusqu’à 100 mégawatts d’électricité de l’Iran voisin.

