L'Australie rouvre ses frontières aux étudiants et travailleurs qualifiés

L'Australie a annoncé lundi qu'elle accueillerait à nouveau les étudiants étrangers, les travailleurs qualifiés et les détenteurs de visas vacances-travail à... 22.11.2021

Vingt mois après que l'Australie a fermé ses frontières, certains détenteurs de visas, ainsi que les citoyens japonais et sud-coréens, pourront entrer sur le territoire à partir du 1er décembre.Les citoyens australiens, les détenteurs de visas et les citoyens japonais, sud-coréens et singapouriens pourront désormais se rendre dans le pays avec seulement un test Covid-19 négatif avant le départ s'ils sont vaccinés. Cependant, certains États australiens exigent toujours une quarantaine à l'entrée.Le gouvernement de Scott Morrison a levé les restrictions concernant les voyages à l'étranger pour les Australiens le mois dernier, suscitant un boom des réservations pour l'été de l'hémisphère sud.

