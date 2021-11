https://fr.sputniknews.com/20211122/laustralie-sengage-officiellement-pour-sequiper-de-sous-marins-a-propulsion-nucleaire-1053535721.html

L'Australie s'engage officiellement pour s'équiper de sous-marins à propulsion nucléaire

L'Australie s'engage officiellement pour s'équiper de sous-marins à propulsion nucléaire

Le ministre de la Défense Peter Dutton a signé avec les diplomates britannique et américain un accord autorisant l'échange d'"informations sur la propulsion nucléaire navale" entre leurs pays.Il s'agit du premier accord signé et rendu public depuis l'annonce en septembre dernier par les trois pays de leur nouvelle alliance de défense, nommée AUKUS, pour faire face aux tensions stratégiques croissantes entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique.L'accord aidera l'Australie à achever une étude de 18 mois sur l'acquisition de sous-marins, a déclaré M. Dutton après avoir signé l'accord à Canberra lundi avec le chargé d'affaires américain Michael Goldman et de la haut-commissaire britannique en Australie Victoria Treadell.Les détails de l'acquisition doivent encore être décidés, notamment si l'Australie optera pour des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire américains ou britanniques.Selon l'accord AUKUS, l'Australie doit acquérir huit sous-marins à propulsion nucléaire à la pointe de la technologie, capables d'effectuer des missions furtives à longue portée. Il prévoit également le partage de capacités cybernétiques, d'intelligence artificielle, quantiques et sous-marines non spécifiées.

