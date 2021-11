https://fr.sputniknews.com/20211122/laustralie-va-assouplir-davantage-ses-restrictions-sanitaires-1053534618.html

L'Australie va assouplir davantage ses restrictions sanitaires

L'Australie va de nouveau autoriser les ressortissants étrangers détenteurs d'un visa à entrer dans le pays à compter du 1er décembre, a annoncé lundi le... 22.11.2021, Sputnik France

Face à la pandémie de coronavirus, le pays avait fermé ses frontières en mai 2020, autorisant seulement un nombre restreint de citoyens et résidents permanents à revenir.Les restrictions frontalières ont été assouplies ces dernières semaines pour permettre aux ressortissants étrangers ayant de la famille en Australie à entrer dans le pays.A compter du 1er décembre, les détenteurs d'un visa étudiant, d'un visa professionnel et les réfugiés seront autorisés à arriver dans le pays à condition d'être vaccinés contre le COVID-19.Par ailleurs, a annoncé le Premier ministre, les touristes sud-coréens et japonais vaccinés contre le Covid-19 seront eux aussi autoriser à voyager en Australie à compter du 1er décembre.

