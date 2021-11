https://fr.sputniknews.com/20211122/le-fondateur-de-telegram-le-russe-pavel-durov-naturalise-francais-1053549031.html

Le fondateur de Telegram, le russe Pavel Durov, naturalisé français

L’entrepreneur et milliardaire d’origine russe Pavel Durov a reçu la nationalité française en 2021, selon le Journal officiel "Lois et Décrets". La popularité... 22.11.2021, Sputnik France

Parmi les nouveaux citoyens de la Ve République naturalisés français cette année se trouve le résident de Dubaï le plus riche, fondateur de plusieurs projets numériques mondialement populaires: le désormais franco-russe Pavel Durov.Les données de M.Durov, né en 1984 à Leningrad (renommée Saint-Pétersbourg depuis 1991), figurent sur la liste des naturalisations et réintégrations établie par un décret approprié en août dernier.Outre sa nationalité française, le jeune milliardaire détient toujours la citoyenneté russe. Par ailleurs, il avait obtenu en 2014 celle des îles Saint-Christophe-et-Niévès, une fédération d’îles des Caraïbes.De 13 milliards plus riche en une annéeDepuis quelques années, le fondateur de VKontakte, analogue russe de Facebook, et de l’application de messagerie cryptée Telegram, s’est également installé dans la zone économique libre de Dubaï.Selon Forbes, entre 2020 et 2021, la fortune de Pavel Durov a explosé de plus de 13 milliards de dollars pour atteindre 17,2 milliards. Dans son classement 2021 des entrepreneurs les plus riches des Émirats arabes unis, le média américain l’a donc classé premier.Des millions de "réfugiés"Début octobre de cette année, suite aux dysfonctionnements ayant frappé Facebook, WhatsApp et Instagram, propriétés de Mark Zuckerberg, et ses services, la messagerie Telegram de Pavel Durov a connu un afflux record de nouveaux utilisateurs.Selon M.Durov, plus de 70 millions de "réfugiés d’autres plateformes" du monde entier se sont enregistrés sur Telegram.Dans la soirée du 4 octobre 2021, à cause d’une panne majeure, Facebook, Instagram, WhatsApp et d’autres applications sont restées paralysées pendant presque sept heures. Les employés de Facebook se sont même retrouvés privés de leurs outils internes.

