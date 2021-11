https://fr.sputniknews.com/20211122/rien-ne-justifie-de-tels-actes-castex-appelle-au-calme-en-guadeloupe-1053548917.html

"Rien" ne justifie "de tels actes": Castex appelle au calme en Guadeloupe

"Rien" ne justifie "de tels actes": Castex appelle au calme en Guadeloupe

Jean Castex a appelé lundi au calme en Guadeloupe, où la mobilisation contre le "pass sanitaire" et l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les... 22.11.2021, Sputnik France

"J'en appelle désormais au calme et à la responsabilité", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse après son entretien en visioconférence, en présence des ministres de la Santé Olivier Véran et Outre-mer Sébastien Lecornu, avec l'ensemble des élus de l'île, Jean Castex étant cas contact au coronavirus.Jean Castex a ajouté que le dialogue avec les professionnels de la santé, les sapeurs-pompiers et les élus devait être encouragé pour gérer les conséquences de la crise et pour favoriser la relance de l'emploi et de l'activité en Guadeloupe.Un appel à une grève générale reconductible à partir de ce lundi a été lancé dans l'île voisine de Martinique par les six centrales syndicales de l'île, ainsi qu'une dizaine d'organisations professionnelles.

