Troisième phase d'essais cliniques pour un médicament anti-Covid chinois

L'Institut de microbiologie de l'Académie des sciences de Chine et la Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd ont annoncé, lundi, le lancement de la phase trois des... 22.11.2021, Sputnik France

Le ministère chinois des Sciences et des Technologies a également alloué 3.000 doses de médicaments pour le traitement de patients atteints de la Covid-19 dans le pays, a-t-elle ajouté.Selon l'institut, le JS016 est le premier anticorps monoclonal Covid-19 au monde à mener des essais cliniques chez des personnes en bonne santé.Des chercheurs ont achevé en novembre des essais internationaux multicentriques de phase 2. Les résultats des premiers essais confirment la sécurité et l'efficacité de JS016, suggérant qu'il peut abaisser la charge virale chez les participants et réduire le risque de devenir un cas grave.En juin 2020, l'organe chinois de réglementation des médicaments avait autorisé les développeurs de l'antiviral en question à effectuer des tests humains.

