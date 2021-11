https://fr.sputniknews.com/20211123/accuse-de-preparer-une-invasion-en-ukraine-le-kremlin-repond-1053627707.html

Accusé de préparer une invasion en Ukraine, le Kremlin répond

Le Kremlin a démenti les propos d’un responsable du ministère ukrainien de la Défense sur de prétendus préparatifs d’agression contre l’Ukraine. 23.11.2021, Sputnik France

international

russie

ukraine

europe

donbass

dmitri peskov

kremlin

démenti

allégations

Moscou n’a pas l’intention d’attaquer qui que ce soit, a déclaré ce mardi 23 novembre le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, commentant les propos d’un responsable du ministère ukrainien de la Défense, Kyrylo Budanov, sur une prétendue opération militaire russe en préparation.Alors que les médias américains et ukrainiens affirment que la Russie se prépare à attaquer l’Ukraine, Moscou assure que c’est l’Ukraine qui entend lancer des opérations agressives contre le Donbass, contre les républiques autoproclamées de cette région.À son avis, le respect des accords de Minsk sur le Donbass est le meilleur moyen de garantir la sécurité dans la zone du conflit en Ukraine. L’absence de progrès dans la mise en œuvre de ces accords fait monter la tension en Europe, tout comme l’envoi de conseillers militaires et d’armes à l’Ukraine par les pays occidentaux.De plus, il a rappelé que les républiques autoproclamées du Donbass n’avaient rien fait pour exacerber la situation.Accusations contre la RussieLe chef de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Kyrylo Budanov, avait précédemment déclaré au Military Times que Moscou se préparerait à une attaque contre l'Ukraine.L'agence Bloomberg avait, pour sa part, indiqué que les services de renseignement américains s’attendaient à une invasion russe contre l’Ukraine sur trois vecteurs: depuis le territoire de la Crimée, depuis la frontière continentale et via la Biélorussie. L’agence a en outre évoqué "des dizaines de milliers" de réservistes qui auraient été rappelés sous les drapeaux en Russie.Ces derniers temps, Kiev et certains États occidentaux expriment leur inquiétude face à l'intensification présumée des "actions agressives" de Moscou près des frontières ukrainiennes. Pour sa part, la Russie affirme qu’elle déplace ses troupes sur son territoire à sa propre discrétion, et qu’elle ne menace aucun pays. Le 13 novembre, Vladimir Poutine a qualifié d'alarmistes les allégations sur la préparation d'une offensive russe contre l'Ukraine.Début novembre, le ministère ukrainien de la Défense a lui-même démenti un renforcement des troupes russes près de sa frontière dans l'Est.

