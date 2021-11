https://fr.sputniknews.com/20211123/air-canada-accepte-de-verser-45-millions--pour-avoir-tarde-a-rembourser-des-clients-1053551306.html

Air Canada accepte de verser 4,5 millions $ pour avoir tardé à rembourser des clients

Air Canada accepte de verser 4,5 millions $ pour avoir tardé à rembourser des clients

La compagnie Air Canada a accepté lundi de payer 4,5 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir tardé à rembourser les billets de milliers de clients au... 23.11.2021, Sputnik France

Le département américain des Transport avait déposé une plainte contre la compagnie aérienne canadienne pour demander une indemnisation de ces clients.Ces passagers avaient certes acheté des tickets non remboursables mais leurs vols, prévus au début de la crise sanitaire depuis ou vers les Etats-Unis, ont été annulés ou significativement modifiés par la compagnie, a indiqué le Département US dans un communiqué.Dans ces conditions, si les passagers décident de renoncer à leurs tickets, les compagnies "ont l'obligation légale de rembourser les consommateurs" et non pas seulement de leur proposer des bons d'échange, a précisé la même source.Environ 2,5 millions de dollars sont destinés à indemniser les passagers qui avaient acheté des tickets non remboursables pour des vols qu'ils ont décidé de ne finalement pas prendre. Les 2 millions restants seront versés au Trésor américain.

