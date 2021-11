https://fr.sputniknews.com/20211123/aucun-migrant-na-demande-lasile-politique-en-bielorussie-selon-minsk-1053557041.html

Aucun migrant n’a demandé l’asile politique en Biélorussie, selon Minsk

La Biélorussie, devenue le point de rassemblement de milliers de migrants arrivés principalement d’Irak, n’a pas enregistré de demandes pour recevoir le statut... 23.11.2021, Sputnik France

Dans un camp temporaire organisé par les autorités biélorusses, les migrants persistent dans leur volonté d’accéder à l’UE.Les migrants sont déterminés à gagner l’Union européenne, et l’Allemagne en particulier. "Pour le moment ils refusent toutes les offres de retour dans leur pays d'origine", a-t-il précisé.Plus d’une centaine de migrants s’est envolée le 22 novembre pour regagner leurs pays d’origine, selon le ministère. Mais dans ce cas il ne s’agissait pas de ceux qui se trouvent à la frontière. La semaine dernière, Minsk avait annoncé qu'un premier groupe de migrants, plus de 400 Irakiens, avait quitté le pays en avion."Je ne les ai pas invités ici"Alexandre Loukachenko, chef de l’État biélorusse, s’est exprimé récemment sur les intentions des migrants entassés à la frontière externe de l’UE.Il est revenu sur son intention de ne pas interpeller les migrants passant par la Biélorussie. D’après lui, la faute revient à l’UE qui a suspendu la collaboration avec Minsk sur les questions de réadmission sur fond de sanctions imposées au pays. "Pourquoi devrais-je les retenir à la frontière s'ils se rendent au Royaume-Uni, en Allemagne? […] C’est la raison pour laquelle j’ai déclaré que je ne vais pas les retenir à la frontière", a-t-il lancé.Des migrants avec des visas touristiquesActuellement près de 2.000 migrants se trouvent à la frontière, venus d’Irak, de Syrie, d’Afghanistan, de Libye. Les autorités biélorusses ont aménagé pour eux un centre logistique situé à proximité du poste-frontière.Pour discuter les contours d’une sortie de crise, la semaine dernière la chancelière allemande sortante Angela Merkel a contacté le Président biélorusse à deux reprises. D’après Loukachenko, lors de ces échanges téléphoniques, en guise de solution il a proposé que la partie allemande accepte environ 2.100 migrants et que la Biélorussie s’occupe des 5.000 "restants" pour les envoyer dans leurs pays d’origine.Ce plan a été rejeté par la Commission européenne. Suite à ces conversations, le 22 novembre, des responsables de l’UE sont arrivés à Minsk pour évaluer la situation, selon le ministère biélorusse des Affaires étrangères.D’après Reuters, une partie des migrants sont venus en Biélorussie avec des visas touristiques, obtenus assez facilement via des agences locales de tourisme. Ainsi, parmi 30 migrants interrogés par Reuters mi-novembre, 20 ont déclaré qu’ils avaient reçu un visa touristique. Selon leurs propres témoignages, relayés toujours par l’agence, des migrants irakiens ont dépensé entre 1.250 et 4.000 dollars pour arriver à Minsk via des vols commerciaux.

