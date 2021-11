https://fr.sputniknews.com/20211123/coree-du-sud-les-grandes-entreprises-reduisent-leur-personnel-sur-fond-de-pandemie-1053554504.html

Corée du Sud: les grandes entreprises réduisent leur personnel sur fond de pandémie

Les grandes entreprises sud-coréennes ont réduit leur personnel de plus de 1% au cours des deux dernières années, dans le sillage de la pandémie de la... 23.11.2021, Sputnik France

Le nombre d'employés embauchés par 313 entreprises sur les 500 plus grandes du pays a atteint 1,24 million en fin septembre de cette année, soit une baisse de 1,02% ou environ 12.800 salariés par rapport à il y a deux ans, selon la même source.Les femmes ont le plus souffert de la réduction des emplois, en représentant 67% des travailleurs licenciés.Les entreprises pharmaceutiques, les maisons de courtage, les sociétés des TIC, les firmes électriques et électroniques et les entreprises d'État ont ajouté des postes, tandis que les sociétés de commerce, les distributeurs et les entreprises de communication ont réduit leur personnel, a précisé "Leaders Index".

