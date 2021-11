https://fr.sputniknews.com/20211123/covid-19-loms-recommande-des-corticosteroides-pour-les-syndromes-inflammatoires-chez-les-enfants-1053558519.html

Covid-19: l'OMS recommande des corticostéroïdes pour les syndromes inflammatoires chez les enfants

Covid-19: l'OMS recommande des corticostéroïdes pour les syndromes inflammatoires chez les enfants

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé mardi le recours aux corticostéroïdes pour soigner les syndromes inflammatoires rares observés chez... 23.11.2021, Sputnik France

L'agence onusienne pour la santé a annoncé avoir révisé ses directives sur la prise en charge du " syndrome inflammatoire multi-systémique chez les enfants associé au COVID-19 " (MIS-C), après trois études auprès de 885 patients.Ces syndromes sont graves et affectent plusieurs organes, mais avec des soins adaptés, les " enfants se rétablissent ", a affirmé l'OMS qui précise que les corticostéroïdes doivent être utilisés auprès de ceux qui sont hospitalisés.Les directives mises à jour de l'OMS recommandent ainsi " l'utilisation de corticostéroïdes chez les enfants hospitalisés (âgés de 0 à 18 ans) atteints de cette maladie, en plus du traitement et des soins de soutien ".L'OMS avait évoqué ce syndrome chez les enfants pour la première fois en mai 2020.

