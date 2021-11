https://fr.sputniknews.com/20211123/emeutes-aux-antilles-face-a-labsence-de-reponse-la-gangrene-sest-installee-1053628226.html

Émeutes aux Antilles: "Face à l’absence de réponse, la gangrène s’est installée"

Émeutes aux Antilles: "Face à l’absence de réponse, la gangrène s’est installée"

Alors que des barrages continuent de se dresser sur les routes de Guadeloupe, la colère enfle à la Martinique. Si le gouvernement n’entend pas lâcher du lest... 23.11.2021, Sputnik France

2021-11-23T17:31+0100

2021-11-23T17:31+0100

2021-11-23T17:31+0100

france

france

émeutes

guadeloupe

départements d'outre-mer

martinique

gérald darmanin

obligation vaccinale

sébastien lecornu

jean castex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1053538144_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9aeb72bf014f1a959f65d00dd0de19c0.jpg

"La situation est toujours très difficile." Sur France Inter, Gérald Darmanin a confirmé ce 23 novembre que les épisodes contestataires à la Guadeloupe sont loin d’avoir connu leur épilogue. "Ce qui est certain, c'est que le rétablissement de l'ordre public est le préalable à toute discussion", a-t-il poursuivi, indiquant que des gendarmes avaient été la cible de tirs à balles réelles en Guadeloupe.Si la violence semble relativement s’atténuer ces dernières heures, notamment avec l’arrivée de renforts de police dans l’archipel, le pire est à craindre.De nouveaux tirs à l’arme à feuDans la nuit du 19 au 20 décembre, un vol d’armes (fusil à pompes Remington, ou encore des pistolets mitrailleurs semi-automatiques) et de 2.000 munitions de 9 mm et de calibre 12, a eu lieu à l’armurerie de la station des garde-côtes de la Douane de Pointe-à-Pitre.Or la colère monte également à la Martinique. À Fort-de-France, dans le quartier de Sainte-Thérèse, "les patrouilles ont essuyé des tirs de 9 mm à plusieurs reprises. Des impacts ont été relevés sur les véhicules", a précisé à l’AFPle commandant Joël Larcher, responsable de la communication de la direction départementale de la Sécurité publique. Par ailleurs, plusieurs points de blocage ont été mis en place, perturbant fortement la circulation.Création d’une "instance de dialogue"Conscient d’être assis sur un baril de poudre, Jean Castex a joué la carte de l’apaisement en restant positif. Le Premier ministre a déclaré vouloir créer une "instance de dialogue" pour "convaincre et accompagner individuellement, humainement" les professionnels de santé vers la vaccination. Néanmoins, rien sur une possibilité d’aménagement de l’obligation vaccinale. Le cœur pourtant des revendications des syndicats, rappelle le député LREM de Guadeloupe Olivier Serva. "Depuis plusieurs mois, les soignants et les principaux syndicats réclament le report de l’obligation vaccinale, un moratoire tenant compte de la nécessité de maintenir une continuité des soins face au faible taux de couverture vaccinale", détaille-t-il par écrit à Sputnik. Le conseiller municipal de la ville des Abymes pointe les conséquences de l’obligation vaccinale sur certains établissements de santé qui les obligent à trouver des solutions pour pallier le manque de personnel.Or Olivier Serva souligne que, lors des débats dans l’Hémicycle, la demande d’adaptation de cette loi du 5 août 2021 pour les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique visait justement à "anticiper ces absurdités"."L’obligation vaccinale des soignants ne fonctionne pas et pénalise les usagers, ainsi que les soignants rentrés dans le rang. Le bon sens doit l’emporter", avance le président de la délégation aux outre-mer à l’Assemblée nationale.Perte de confiance dans la parole publiqueDes doléances qui ont reçu pour l’instant une fin de non-recevoir. En particulier par la voix de Gérald Darmanin: "Si on acceptait la revendication d’une minorité violente et agissante qui consiste à dire "pas de vaccination en Guadeloupe", on accepterait de facto que la population guadeloupéenne est (sic) moins bien protégée contre une maladie que le reste de la population."Cependant, à en croire Olivier Serva, les Guadeloupéens dans leur grande majorité ne sont pas des anti-vaccins. Loin de là. L’élu estime que la défiance peut s’expliquer "partiellement par une perte de confiance [dans] la parole publique", due pour beaucoup au scandale du chlordécone, un pesticide longtemps utilisé dans les bananeraies. Mais, concernant plus particulièrement le vaccin Pfizer, "le manque de recul scientifique quant à la technique de l’ARN", évoqué par certains Antillais, "peut faire écho", concède Olivier Serva.En témoigne, par exemple, la demande formulée par certains syndicats, de permettre aux insulaires d’accéder aux sérums AstraZeneca et Janssen. Une doléance en passe d’être entendue. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, a annoncé que l’exécutif s’est "engagé à trouver d’autres types de vaccins" pour les personnes qui refusent les sérums à ARN messager. Cette décision fait suite à la réunion, dans la soirée du 22 novembre, entre les élus locaux, dont M. Serva, et les ministres de la Santé, de l’Intérieur et des Outre-Mer.Répondre à la détresse économiqueEn outre, de nombreuses questions restent en suspens, note le conseiller municipal des Abymes: "Pourquoi les voyageurs vaccinés peuvent-ils se rendre sur place sans avoir à réaliser de test PCR, alors qu’ils peuvent être porteurs du virus? Et ce, tout en sachant que le système hospitalier ne peut recevoir davantage de malades…"Et pour cause: la mobilisation contre les mesures sanitaires s’est transformée en cri de colère pour dénoncer la détresse économique qui touche les habitants de l’île. Le député LREM en veut pour preuve le coût de la vie qui est plus élevé en outre-mer que dans la France métropolitaine. En outre, les ultramarins pâtissent, eux aussi, de l’augmentation du prix du carburant et du gaz.Par ailleurs, notre interlocuteur constate que le tissu socio-économique étant majoritairement constitué de TPE-PME, la pandémie a fragilisé l’économie. Et ce, malgré les aides déployées par le gouvernement. La conséquence? "Certains de mes compatriotes ont perdu leur emploi", regrette-t-il.De plus, la crise sanitaire a également affecté des secteurs très porteurs, tels que celui du tourisme. "Ils seront probablement encore touchés", prévient Olivier Serva.

https://fr.sputniknews.com/20211122/emeutes-en-guadeloupe-la-vaccination-obligatoire-est-la-goutte-deau-qui-a-fait-deborder-le-vase-1053547294.html

france

guadeloupe

départements d'outre-mer

martinique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

france, émeutes, guadeloupe, départements d'outre-mer, martinique, gérald darmanin, obligation vaccinale, sébastien lecornu, jean castex, soignants, comirnaty, vaccin de pfizer/biontech, passeport sanitaire, violences contre la police