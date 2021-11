https://fr.sputniknews.com/20211123/inde-au-moins-41-morts-dans-de-fortes-inondations-dans-le-sud-1053557950.html

Inde: au moins 41 morts dans de fortes inondations dans le sud

Des crues soudaines déclenchées par de fortes pluies ont tué au moins 34 personnes dans l'Andhra Pradesh, selon le gouvernement de l'État. Les pluies diluviennes ont submergé les routes tout en isolant complètement certains villages et en bloquant l'accès à la nourriture et à l'eau, rapportent des médias locaux.Les efforts de secours dans l'Andhra Pradesh se poursuivent avec des équipes de sauvetage centrales et étatiques ayant évacué près de 60.000 personnes vers des camps de secours au niveau de l'État.Dans l'Etat voisin du Karnataka, au moins trois personnes sont mortes en raison des fortes précipitations, a déclaré, lundi, le responsable de l'instance de gestion des catastrophes, Tushar Giri Nath.Au Tamil Nadu, quatre personnes seraient mortes dans les districts de Krishnagiri et Tiruvannamalai lors d'incidents liés à la pluie. De vastes étendues de terres ont été submergées par les eaux de crue à Villupuram.Selon le Département indien de métrologie, les précipitations dans la région devraient diminuer au cours des prochains jours, mais devraient reprendre plus tard dans la semaine.Dans le sous-continent indien, les pluies de mousson sont attendues chaque année pour refaire le plein des réserves en eau, mais elles coûtent aussi la vie à des centaines de personnes.

