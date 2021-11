https://fr.sputniknews.com/20211123/italie-200-millions-deuros-damende-contre-apple-et-amazon-pour-infraction-a-la-concurrence-1053601241.html

Italie: 200 millions d'euros d'amende contre Apple et Amazon pour infraction à la concurrence

Italie: 200 millions d'euros d'amende contre Apple et Amazon pour infraction à la concurrence

Une lourde amende de 200 millions d'euros a été infligée mardi à Amazon et Apple en Italie par le gendarme de la concurrence qui reproche aux deux géants... 23.11.2021, Sputnik France

L'Antitrust italien a "infligé une sanction de 68,7 millions d'euros aux sociétés du groupe Amazon et une sanction de 134,5 millions d'euros aux sociétés du groupe Apple".L'enquête ouverte par l'autorité italienne "a permis d'établir que certaines clauses du contrat signé le 31 octobre 2018 interdisant à des revendeurs officiels et non-officiels de produits Apple et Beats d'utiliser la plateforme Amazon.it et permettant la vente de produits Apple et Beats sur ce marché seulement à Amazon et à certains vendeurs choisis individuellement et de manière discriminatoire, violent l'article 101 du Traité de fonctionnement de l'UE".Selon le gendarme italien, l'enquête a permis également d'établir "la volonté" des deux entreprises "d'introduire des restrictions purement quantitatives du nombre de revendeurs" afin d'augmenter leurs gains.Ce comportement est d'autant plus grave aux yeux de l'Antitrust italien qu'Amazon "représente le site de commerce électronique où sont réalisés au moins 70% des achats de produits électroniques grand public en Italie".L'Italie n'est pas le seul pays à examiner de près le comportement de ces grandes sociétés technologiques qui dominent le marché mondial.L'autorité de la concurrence américaine (FTC) et de nombreux Etats américains ont ainsi lancé des enquêtes et des poursuites contre Google, Apple, Facebook et Amazon, les fameux GAFA, qu'ils accusent d'abus de position dominante sur leurs différents marchés, des réseaux sociaux à la publicité numérique en passant par le commerce en ligne.

