https://fr.sputniknews.com/20211123/la-livre-turque-chute-apres-des-propos-derdogan-1053630921.html

La livre turque chute après des propos d'Erdogan

La livre turque chute après des propos d'Erdogan

La livre turque a chuté mardi de 15% en réaction aux nouvelles déclarations du Président turc qui s'est engagé à remporter sa "guerre d'indépendance... 23.11.2021, Sputnik France

2021-11-23T20:18+0100

2021-11-23T20:18+0100

2021-11-23T20:21+0100

économie

turquie

recep tayyip erdogan

livre turque (try)

monnaie nationale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1044679871_0:305:2731:1841_1920x0_80_0_0_00638ee111485b703457616320a0baf4.jpg

La monnaie turque, qui a perdu depuis le début de l'année 40% de sa valeur, est tombée en séance de mardi 23 novembre à 13,45 livres pour un dollar et se traitait vers 13h52 GMT à 12,55. Il s'agit de son onzième jour consécutif de repli.Face à l'euro, la livre turque est tombée à un creux historique à 14,6442 mardi.Le Président turc fait pression sur la Banque centrale du pays pour qu'elle s'oriente encore davantage vers une politique ultra accommodante malgré une accélération de la dépréciation de la livre et une inflation de près de 20% qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Recep Tayyip Erdogan estime qu'une baisse des taux permettrait de stimuler les exportations, les investissements et l'emploi.Semih Tumen, l'ancien vice-gouverneur de la banque centrale, limogé en octobre par le Président turc, plaide de son côté pour un retour immédiat à des politiques permettant de préserver la valeur de la livre. Depuis le limogeage en mars par M.Erdogan de l'ancien patron de la banque centrale, réputé favorable à une politique monétaire plus restrictive, les investisseurs semblent délaisser la livre. Le rendement des obligations de référence turques à 10 ans a dépassé les 21% pour la première fois depuis le début de 2019.La banque centrale turque a abaissé le 18 novembre son taux directeur de 100 points de base à 15% contre une inflation de près de 20%, et a annoncé un nouvel assouplissement de sa politique.Depuis septembre, les taux ont été abaissés de 400 points, une décision jugée dangereuse par les analystes au regard des rendements réels qui sont négatifs et compte tenu du fait que pratiquement toutes les autres banques centrales ont déjà entamé un tour de vis ou se préparent à le faire.

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

turquie, recep tayyip erdogan, livre turque (try), monnaie nationale