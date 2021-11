https://fr.sputniknews.com/20211123/labstention-et-la-depolitisation-profitent-mecaniquement-a-macron-selon-arnaud-benedetti-1053540281.html

"L’abstention et la dépolitisation profitent mécaniquement à Macron", selon Arnaud Benedetti

Entre Gilets jaunes et anti-pass, les contestations sociales semblent couver en France. L’élection présidentielle pourra-t-elle refermer la fracture entre le... 23.11.2021, Sputnik France

L’image de la politique aux yeux des Français n’a jamais été aussi ternie. Selon le baromètre de confiance du CEVIPOF (Centre d’études de la vie politique française), sur la période 2018-2021, entre 77 et 85% des personnes interrogées adhèrent à l’affirmation suivante: "Les hommes et les femmes politiques ne se préoccupent pas de ce que les gens comme vous pensent." Pis, entre 65 et 71% des sondés valident l’idée selon laquelle "les hommes et les femmes politiques sont plutôt corrompus".Pour Arnaud Benedetti, auteur de l’essai Comment sont morts les politiques (éd. du Cerf), l’essor de la mondialisation et l’incapacité des politiques à incarner le pouvoir depuis plus de trente ans expliquent en grande partie une telle défiance.

