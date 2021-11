https://fr.sputniknews.com/20211123/les-francais-et-les-allemands-appeles-a-quitter-lethiopie-sans-delai-1053628886.html

Les Français et les Allemands appelés à quitter l'Éthiopie sans délai

La France et l'Allemagne ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Éthiopie où les combats continuent entre l'armée gouvernemental et les rebelles du Tigré... 23.11.2021, Sputnik France

La France a appelé ce mardi 23 novembre l'ensemble de ses ressortissants présents en Éthiopie à quitter le pays sans délai, dans une note publiée sur le site du ministère des Affaires étrangères.Alors que les combats font rage en Éthiopie entre l'armée gouvernementale et les rebelles du Tigré et leurs alliés, le Quai d'Orsay déconseille également "formellement" tous les voyages vers l'Éthiopie ainsi que les transit par l'aéroport de la capitale éthiopienne Addis-Abeba, l'un des plus grands centres aéroportuaires d'Afrique.L'Allemagne a aussi exhorté ce mardi 23 novembre ses ressortissants à quitter l'Éthiopie avec les premiers vols commerciaux disponibles. Le ministère allemand des Affaires étrangères a précisé que les Allemands pouvaient toujours utiliser l'aéroport international d'Addis Abeba-Bole pour des vols de transit.Les États-Unis avaient ordonné à leur personnel non essentiel de quitter l'Éthiopie début novembre et invité le 16 novembre leurs ressortissants se trouvant dans ce pays d'immédiatement partir. Le Danemark et l'Italie avaient adressé un même appel à leurs citoyens.

