Les USA veulent envoyer de nouveaux armements en Ukraine, selon CNN

23.11.2021

Washington envisage la livraison de missiles antichars à Kiev ainsi que d'hélicoptères qui étaient initialement prévus pour l'Afghanistan, affirme CNN.

2021-11-23T16:26+0100

2021-11-23T16:26+0100

2021-11-23T16:29+0100

Affirmant que la présence militaire russe se renforce près de la frontière avec l’Ukraine en vue d’une intervention, une hypothèse démentie par la Russie, les États-Unis prévoient de livrer des armes supplémentaires à Kiev, a rapporté CNN en se référant à ses sources.Selon la chaîne de télévision, les discussions sur ce plan d’aide militaire surviennent alors que l’Ukraine a estimé qu’elle pourrait être attaquée dès janvier 2022. Une accusation qui a été fermement réfutée ce 23 novembre par le Kremlin:Entre-temps, CNN avance que l’éventuel envoi d’armements américains à Kiev pourrait inclure de nouveaux missiles antichars Javelin, ainsi que des mortiers.L’envoi de systèmes de défense antiaérienne, tels que des missiles Stinger, est également à l'étude, poursuit la chaîne de télévision selon laquelle le département de la Défense a fait pression pour que certains équipements destinés initialement à l’Afghanistan, tels que des hélicoptères Mi-17, soient plutôt envoyés en Ukraine.Des rumeurs de longue dateDes informations relatives au renforcement des troupes russes à la frontière émergent depuis plusieurs mois, en particulier de la part des médias américains. Emboîtant le pas à la Russie, le ministère ukrainien de la Défense les a également démenties, en pointant qu’"aucun déploiement supplémentaire d'unités, d'armes et d'équipements militaires russes vers la frontière de l'Ukraine n'a été observé".La situation en Ukraine abordée par Poutine et MacronLa situation en Ukraine a été abordée à la mi-novembre lors d’un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ce dernier indiquant que Kiev poursuivait sa politique destructrice visant à saper les accords de Minsk. Le Président russe a témoigné de la récente utilisation par l’Ukraine d’un drone de combat dans la zone de conflit.Les deux dirigeants ont fait état de l’absence de progrès dans le règlement du conflit intérieur ukrainien, voire de la détérioration de la situation dans le Donbass.Dans ce contexte, Vladimir Poutine a dénoncé le caractère provocateur des exercices d’envergure menés par les États-Unis et leurs alliés en mer Noire. Quelques jours plus tard, il a annoncé que l’Otan renforçait sa présence près des frontières russes et ne cessait de franchir les lignes rouges vis-à-vis de la Russie.Par ailleurs, il a prôné le règlement pacifique du conflit dans le Donbass, une déclaration saluée par les autorités américaines. La porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a indiqué que le conflit dans le Donbass devait être réglé par la voie pacifique sur la base desdits accords de Minsk.Par la suite, l'ambassade russe à Washington a appelé la Maison-Blanche à user de son influence sur Kiev pour le pousser à respecter finalement ses engagements.

