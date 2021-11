https://fr.sputniknews.com/20211123/nord-mali-larmee-algerienne-a-t-elle-vraiment-pris-possession-de-la-base-de-tessalit-1053550414.html

Nord-Mali: l'armée algérienne a-t-elle vraiment pris possession de la base de Tessalit?

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre des militaires algériens en compagnie de soldats maliens. Les images ont été présentées comme étant l’entrée... 23.11.2021, Sputnik France

Mise en ligne sur YouTube le 20 novembre 2021, une vidéo montre des dizaines de soldats maliens en compagnie de militaires algériens, visiblement des hommes de troupe. La scène se passe en plein désert, un mur couleur ocre apparaît en arrière-plan. La majorité des soldats maliens est armée de fusils d’assaut Kalachnikov. Leurs homologues algériens ne portent pas d’armes.Le titre et le commentaire en langue arabe présentent cette séquence comme étant la prise d’une caserne située à Tessalit (1.760 km au nord de Bamako) après le départ des derniers soldats français de la force Barkhane le 15 novembre 2021, soit 5 jours avant la publication de la vidéo.DémentiLe compte qui a partagé cette vidéo, créé en novembre 2018, insinue clairement que l’Algérie a dépêché des troupes au nord du Mali pour assister l’armée malienne suite au départ des soldats français. Contactée par Sputnik, une source officielle algérienne a déclaré que cette vidéo est une opération "de désinformation".L’Algérie a officiellement modifié son approche en matière d’intervention militaire en dehors de ses frontières à l’occasion de l’amendement constitutionnel du 1ernovembre 2020. L’article 91 permet au Président de la République d’engager des opérations extérieures "après vote de la majorité du Parlement par les deux tiers de ses membres". Ces interventions doivent cependant entrer "dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations unies, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, participer au maintien de la paix" (article 31). Depuis l’adoption de cet amendement, le gouvernement algérien n’a pas engagé de troupes en dehors sur le terrain extérieur.

