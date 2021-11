https://fr.sputniknews.com/20211123/plus-de-30000-nouveaux-cas-de-covid-au-cours-des-dernieres-24h-en-france-1053629926.html

Plus de 30.000 nouveaux cas de Covid au cours des dernières 24h en France

Plus de 30.000 nouveaux cas de Covid au cours des dernières 24h en France

Alors qu’Olivier Véran avait évoqué dès le 17 novembre une cinquième vague de Covid déferlant sur la France, il avait parlé de plus de 20.000 cas positifs en... 23.11.2021, Sputnik France

2021-11-23T19:26+0100

2021-11-23T19:26+0100

2021-11-23T20:20+0100

france

france

covid-19

olivier véran

vaccin

rappel

élisabeth borne

gestes barrière

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1052601937_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_8bcb23e7dc1bb47f4c313a740608b78e.jpg

La France a enregistré 30.454 nouveaux cas de contamination par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, a déclaré ce 23 novembre le ministre de la Santé, Olivier Véran, contre moins de 20.000 cas une semaine plus tôt. Le gouvernement va annoncer "30.000 cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures", a-t-il indiqué lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Alors que les lundis, le nombre de nouveaux cas diminue en règle générale en raison du week-end, la France a signalé 5.266 nouveaux cas, soit une augmentation de 63% par rapport au lundi précédent. Le chiffre de 30.000 cas serait le plus élevé depuis les 30.920 enregistrés le 8 août dernier.Dans cette situation, le gouvernement prévoit de se pencher le 24 novembre sur la question d'un éventuel élargissement aux quadragénaires de la campagne de rappel vaccinal contre le Covid, a encore indiqué Olivier Véran. Lancée en septembre pour les 65 ans et plus et les personnes à risque, la campagne de rappel de vaccination contre le Covid-19 doit être élargie début décembre aux 50 ans et plus. La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé vendredi de proposer une dose de rappel aux personnes âgées de 40 ans et plus, six mois après la primo-vaccination.Vaccin et gestes barrièresOlivier Véran avait évoqué une cinquième vague de Covid en France dès le 17 septembre, le jour même où le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, avait lui aussi tiré la sonnette d’alarme, prônant non seulement les bienfaits de la vaccination, mais également la nécessité de respecter les gestes barrières. Il s’est félicité que le monde possède désormais des vaccins, mais a fait remarquer qu’il se trouvait face au variant Delta, qui est "extrêmement transmissible et je pense qu'on ne l'a pas suffisamment compris encore, y compris dans le milieu médical".La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a elle aussi appelé le 22 novembre les entreprises à se "remobiliser" sur le respect des gestes barrières et notamment le port du masque, pour faire face à la nouvelle vague de Covid. Lors d'une visite au siège de L'Oréal à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, elle a rappelé que le protocole sanitaire en entreprise prévoyait "en premier lieu le port du masque, mais aussi toute une série de règles sur l'utilisation du gel hydroalcoolique, sur le respect des distances".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, covid-19, olivier véran, vaccin, rappel, élisabeth borne, gestes barrière