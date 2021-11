"Si vous êtes une autorité sanitaire et déclarez tout et son contraire, vous ne risquez rien"

"Si moi je vous vendais un produit financier en disant que vous avez 95% de chances de gagner, qu’en en plus de ça je vous mettais une couverture pour garantir à 95% que votre portefeuille ne soit pas contaminé par un phénomène d’inflation, et puis qu’au bout de 9 mois vous avez perdu 50% de votre capital et votre portefeuille est détruit, ma boîte perdrait sa licence. J’aurais des class actions et autres plaintes collectives contre moi et je passerais un très sale quart d’heure. Si vous êtes une autorité sanitaire et déclarez n’importe quoi, tout et son contraire, vous ne risquez rien et vous pouvez continuer de débiter votre narratif."