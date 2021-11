https://fr.sputniknews.com/20211123/un-accident-de-car-fait-au-moins-45-morts-en-bulgarie--1053549722.html

Un accident de car fait au moins 45 morts en Bulgarie

Un accident de car fait au moins 45 morts en Bulgarie

Au moins 45 personnes ont été tuées dans la nuit du 22 au 23 novembre dans un accident de la route survenu à 40 kilomètres au sud de Sofia, capitale bulgare... 23.11.2021, Sputnik France

2021-11-23T06:35+0100

2021-11-23T06:35+0100

2021-11-23T06:35+0100

international

bulgarie

macédoine du nord

accident

morts

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104107/88/1041078814_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_7f5a57c7b746602fb81b420506460eb6.jpg

Au moins 45 personnes sont décédées dans la nuit de lundi à mardi en Bulgarie dans un accident d'autocar transportant des ressortissants de Macédoine du Nord."Quarante-cinq ou quarante-six personnes sont mortes" dans ce drame survenu vers 02H00 (00H00 GMT) sur l'autoroute près du village Bosnek, à 40 km au sud de Sofia, a indiqué le commissaire Nikolay Nikolov, responsable du service de lutte contre les désastres qui s'exprimait sur la télévision publique BNT, précisant que "sept passagers ont pu être sauvés" et évacués vers un hôpital de la capitale.Selon la chaîne bTV, douze enfants se trouvaient à bord du véhicule, qui venait d'Istanbul et se dirigeait vers Skopje."C'est une tragédie. Nous ne savons pas si toutes les victimes sont originaires de Macédoine du Nord, mais c'est ce que nous supposons car l'autocar est immatriculé dans le pays", a réagi le Premier ministre de Macédoine du Nord Zoran Zaev, interrogé par la télévision Nova.La cause de l'accident n'a pu être déterminée à ce stade.

bulgarie

macédoine du nord

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

bulgarie, macédoine du nord, accident, morts