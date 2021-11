https://fr.sputniknews.com/20211123/un-batiment-de-la-marine-us-traverse-a-nouveau-le-detroit-de-taiwan-1053550178.html

Un bâtiment de la marine US traverse à nouveau le détroit de Taïwan

Au plus fort des tensions sino-américaines à Taïwan, un bâtiment de guerre de la marine américaine a traversé une nouvelle fois le détroit séparant la Chine... 23.11.2021, Sputnik France

Un bâtiment de guerre de la marine américaine a de nouveau traversé mardi le détroit de Taïwan, une mission qualifiée de routinière par l'armée américaine mais à même de provoquer une nouvelle fois la colère de la Chine, qui accuse les États-Unis de chercher à alimenter les tensions dans la région.Washington dit respecter le droit international et afficher son "engagement" à une région Indo-Pacifique "libre et ouverte".Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par Pékin.L'armée chinoise a reproché le mois dernier aux États-Unis et au Canada d'avoir tous deux envoyé un bâtiment de guerre traverser le détroit de Taïwan, dénonçant des actions qui menacent selon elle la paix et la stabilité dans la région.Pékin multiplie depuis environ un an les missions dans l'espace aérien de l'île démocratique, provoquant l'ire de celle-ci.Taïwan n'a aucun lien diplomatique formel avec les États-Unis mais ceux-ci sont son principal soutien international et lui fournissent des armes.Aux yeux de Pékin, la question de Taïwan est la plus sensible et la plus importante dans ses relations avec Washington.

