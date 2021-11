https://fr.sputniknews.com/20211123/un-fragment-dune-fusee-americaine-passera-a-cote-de-liss-1053631372.html

Un fragment d’une fusée américaine passera à côté de l’ISS

La Station spatiale internationale se rapprochera d’un fragment d’une fusée Falcon 9 de SpaceX le 25 novembre. L’agence spatiale russe précise que la situation... 23.11.2021, Sputnik France

sciences et tech

iss

holding spatial russe roscosmos

débris spatiaux

Un morceau d’une fusée de la société américaine SpaceX d’Elon Musk se trouvera à seulement 5,5 km de la Station spatiale internationale (ISS) le 25 novembre, a annoncé ce mardi 23 novembre l’agence spatiale russe Roscosmos.Selon Roscosmos, le centre de contrôle du segment russe de l'ISS contrôle la situation et l’équipage de la station poursuit son travail comme d'habitude.Troisième survol de débris en 12 joursCe rapprochement d’un fragment de fusée sera la troisième rencontre de l’ISS avec des débris en orbite en moins de deux semaines. Le 12 novembre, un fragment du satellite chinois Fenguyn-1C est passé non loin de l’ISS qui a dû effectuer une manœuvre d’évitement.Le 15 novembre, l’équipage de la station a dû se réfugier à bord des vaisseaux Soyouz MS-19 et Crew Dragon arrimés à l’ISS après avoir appris qu’un nuage de débris spatiaux s’approchait de la station orbitale. L’amas de déchets spatiaux, qui s’est plusieurs fois rapproché de l’ISS à plus d’une heure d’intervalle, n’a porté aucun préjudice à la station.La Russie a, plus tard, expliqué l’apparition de ces débris par le test d’une arme antisatellite qui a détruit un engin russe hors service, Tselina-D. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé que les fragments du Tselina-D ne présentaient aucun danger pour l’ISS ni pour d’autres appareils se trouvant en orbite.Le ministère russe de la Défense a ensuite publié une vidéo démontrant que l’ISS évoluait de 40 à 60 km plus bas que les débris de Tselina-D et qu’elle était donc hors de danger.

2021

