Zidane pourrait devenir l’entraîneur du PSG

Zinedine Zidane aurait exprimé l’envie d’entraîner le Paris-Saint-Germain, selon Le Telegraph. Le héros du Mondial 98 pourrait remplacer Mauricio Pochettino... 23.11.2021, Sputnik France

Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, Zinedine Zidane pourrait bientôt prendre les rênes du PSG, relate Le Telegraph. Le club de la capitale a appris que l’ancien international français souhaitait devenir son entraîneur, précise le quotidien britannique.Zinedine Zidane pourrait profiter d’une chute de dominos, initiée par Manchester United. Les Red Devils ont en effet licencié Ole Gunnar Solskjaer et lui cherchent désormais un remplaçant sur le banc. L’actuel entraîneur du PSG Mauricio Pochettino serait intéressé selon les médias britanniques, ce qui libérerait donc la place pour l’ancien Ballon d’or français.Le journaliste sportif Fred Hermel a confirmé sur RMC que des contacts avaient été pris.Les liens qu’entretient Zinedine Zidane avec le Qatar pourraient également jouer en faveur de la piste parisienne. L’ancienne star du Real Madrid avait notamment été l’ambassadeur de la candidature pour la Coupe du monde 2022. Le club de la capitale est pour sa part propriété du fonds d’investissement qatari QSI (Qatar Sports Investments) depuis 2011.Né à Marseille et très attaché à sa ville, Zinedine Zidane pourrait néanmoins crever quelques cœurs du côté de la Cannebière s’il prenait les commandes du PSG, au vu de la rivalité entre les entités parisienne et phocéenne.Un PSG en demi-teinteAprès avoir cassé la tirelire en début de saison pour se renforcer, le PSG enchaîne les performances poussives, tant sur la scène nationale qu’européenne. Leader de la Ligue 1 avec 11 points d’avance sur son dauphin niçois, le club parisien est devancé par Manchester City dans le groupe A de la Ligue des Champions.Auteur de son premier but en Ligue 1 ce 20 novembre, Lionel Messi n’a pas atteint le rendement qu’on lui connaissait à Barcelone. Autre recrue phare, Sergio Ramos n’a toujours disputé la moindre minute de jeu depuis son arrivée de Madrid. Le flou règne également sur le dossier Kylian Mbappé, dont le contrat touche à son terme et qui pourrait partir libre en fin de saison.Autant de dossiers brûlants qui attendent le nouvel entraîneur du PSG, si Mauricio Pochettino venait effectivement à plier bagage.

