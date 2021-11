Le village espagnol d’Aceredo, inondé à la fin du siècle dernier, a resurgi des eaux et ressemble désormais au décor d’un film d’horreur. On peut toujours y... 24.11.2021, Sputnik France

Les ruines du village d’Aceredo en Espagne émergent des eaux

Le village espagnol d’Aceredo, inondé à la fin du siècle dernier, a resurgi des eaux et ressemble désormais au décor d’un film d’horreur. On peut toujours y voir les contours des terres agricoles, des routes et des chemins. Dans les rues bordées de maisons délabrées, se trouvent même de vieilles voitures abandonnées par les villageois.