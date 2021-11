https://fr.sputniknews.com/20211124/allemagne-dernieres-negociations-avant-lannonce-du-gouvernement-de-coalition-1053636179.html

Allemagne: dernières négociations avant l'annonce du gouvernement de coalition

Les chefs de file des trois principaux partis allemands dévoileront mercredi un nouvel accord de coalition, qui amènera le social-démocrate Olaf Scholz à... 24.11.2021, Sputnik France

La conférence de presse prévue à 15 heures, heure locale (1400 GMT), permettra de faire un point sur les dernières négociations entre les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD), les Verts écologistes et les Libéraux démocrates (FDP), a précisé le SPD dans son invitation.L'accord entre les trois partis donnera naissance au premier gouvernement de coalition fédéral à trois en Allemagne depuis les années 1950, qui mettra fin au règne du parti conservateur et d'Angela Merkel après 16 ans au pouvoir.L'alliance à trois - appelée coalition des feux de signalisation en référence aux couleurs emblématiques de ces partis - s'est engagée à moderniser la plus grande économie d'Europe en rajeunissant ses infrastructures et en accélérant les mesures en faveur du climat. Parmi elles, la sortie progressive du charbon d'ici 2030, a appris mardi Reuters de sources proches des discussions.

