Anniversaire de l’assassinat de JFK: la CIA, " c’est l’institut que tout le monde veut détester "

"La mort de Kennedy n’est pas un événement auquel on s’attendait. Voir un Président aussi vivant que lui être tué par quelqu’un d’aussi insignifiant que Oswald choque notre entendement. Et à partir de là, on veut qu’il y ait quelque chose de plus grand, que ce ne soit pas simplement une mauvaise concordance de situations et une série de coïncidences avec un petit grain de sable qui vient tout détruire. C’est cet enchaînement de circonstances qui a déclenché des théories du complot."