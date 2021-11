https://fr.sputniknews.com/20211124/covid-19-en-france-avec-15-on-na-jamais-atteint-le-veritable-seuil-de-pandemie-qui-est-de-3-1053557683.html

Covid-19: "en France, avec 1,5%, on n’a jamais atteint le véritable seuil de pandémie" qui est de 3%

Covid-19: "en France, avec 1,5%, on n’a jamais atteint le véritable seuil de pandémie" qui est de 3%

Comment expliquer le décalage entre les chiffres et la rhétorique gouvernementale sur le Covid-19? Philippe Béchade, président du think tank Les Éconoclastes... 24.11.2021, Sputnik France

2021-11-24T10:15+0100

2021-11-24T10:15+0100

2021-11-24T10:15+0100

covid-19

propagande

hôpital

pandémie

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045942264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_130b39329d525029f223ffa79d423c68.jpg

Pouvons-nous prendre les chiffres officiels sur le Covid-19 pour argent comptant? Quel crédit accorder au discours gouvernemental sur la pandémie? La question s’est récemment posée à l’occasion de la publication d’un rapport de la très officielle Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) détaillant l’activité hospitalière de 2020 face au Covid-19."Au cours de l’année 2020, 218.000 patients ont été hospitalisés pour prise en charge de la Covid-19. Les patients Covid représentent 2% de l’ensemble des patients hospitalisés au cours de l’année 2020, tous champs hospitaliers confondus", indique le rapport. L’ATIH précise également qu’"au cours de l’année 2020, les patients Covid représentent 5% de l’ensemble des patients pris en charge en service de soins critiques".Des chiffres bien inférieurs à ceux que le grand public imaginait après avoir été bombardé pendant des mois d’annonces gouvernementales sur la surcharge des hôpitaux. Pour Philippe Béchade, président du think tank Les Éconoclastes, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien, ces données sont des "moyennes":Il évoque des solutions qui auraient pu éviter le phénomène de saturation des hôpitaux:Experts et officiels sont montés au créneau pour expliquer que les statistiques annuelles de l’ATIH masquaient le fait que le Covid était concentré sur quelques mois de l’année, expliquant ainsi la saturation des hôpitaux. D’autres ont souligné que les patients Covid restaient plus longtemps en réanimation que les autres, un facteur qui ne serait pas pris en compte par l’ATIH dans sa présentation. Philippe Béchade relativise cet aspect de la crise:Comment expliquer le décalage entre les données scientifiques et la perception des Français de l’impact du coronavirus sur leurs établissements de santé? L’économiste cite une peur qui prend le dessus sur la réalité:Que nous disent alors réellement les statistiques sur la réalité de cette crise dans laquelle nous devons "suivre la science", répètent à l’envi les responsables politiques? Philippe Béchade évoque un décalage entre les données et la propagande gouvernementale:

https://fr.sputniknews.com/20211123/jean-cluster-quand-castex-teste-positif-ignorait-les-gestes-barrieres-avec-des-elus---video-1053553830.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

propagande, hôpital, pandémie, covid-19