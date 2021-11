https://fr.sputniknews.com/20211124/des-representants-chinois-en-afghanistan-pour-explorer-des-projets-de-lithium-1053638795.html

Des représentants chinois en Afghanistan pour explorer des projets de lithium

Des représentants de plusieurs entreprises chinoises se trouvent en Afghanistan pour effectuer des relevés concernant d'éventuels projets d'exploitation de... 24.11.2021, Sputnik France

Les représentants de cinq entreprises ont bénéficié de visas spéciaux et sont arrivés en Afghanistan au début du mois de novembre, a ajouté le journal sans préciser à quelles entreprises ils étaient rattachés.Gafeng Lithium, le plus grand producteur de lithium en Chine, a déclaré à Reuters qu'il ignorait tout de ce déplacement.L'Afghanistan est riche en ressources comme le cuivre, le plomb, le zinc, l'or, le pétrole, le gaz, la bauxite, le charbon, le minerai de fer et les terres rares. Il possède aussi de grandes réserves de lithium, utilisé notamment dans le développement des batteries de véhicules électriques.Les médias officiels chinois et des sources industrielles ont déclaré que la Chine pourrait contribuer à la reconstruction de l'Afghanistan et y développer des projets d'exploitation des ressources, bien que la construction des infrastructures nécessaires prenne des années et que des problèmes de sécurité puissent intervenir.

