La Chine se joint aux États-Unis pour vendre une partie des réserves de pétrole

Pour contrer la hausse des prix des carburants, les États-Unis ont proposé à plusieurs pays de mettre en vente une partie de leurs réserves pétrolières. La... 24.11.2021, Sputnik France

2021-11-24T14:12+0100

Pékin se dit favorable à la mise en circulation sur le marché d’une partie de ses réserves de pétrole afin de faire baisser les cours de l’or noir. L’initiative appartient aux États-Unis, qui essayent de faire face à l’augmentation de la demande en carburants.Il n’a pas mentionné les États-Unis et n'a pas précisé quand ces prélèvements auraient lieu ni quelle quantité de pétrole Pékin envisage de mettre sur le marché.Selon le South China Morning Post, Joe Biden a fait cette proposition lors d’une récente rencontre virtuelle avec Xi Jinping.En Chine, la proposition américaine a été perçue comme une preuve du fait que Washington n’est désormais pas capable de régler le problème de manière autonome.Hormis la Chine, Washington a fait la même proposition à la Corée du Sud, au Royaume-Uni, à l’Inde et au Japon. Les deux derniers ont déjà répondu favorablement, en déclarant qu’ils allaient vendre une partie de leurs réserves.Vente d’urgenceSur le carburant, les dépenses mensuelles des familles américaines les plus défavorisées ont augmenté de 30%, a fait savoir le 23 novembre Jennifer Granholm, ministre américaine de l’Énergie.Le prix du gallon d'essence à la pompe (3,78 litres) se situe autour de 3,40 dollars en moyenne au niveau national, soit plus d'un dollar de plus depuis un an, selon l'Association automobile américaine (AAA).Dans ce contexte Washington s’est mis à vendre 50 millions de barils de leurs réserves pétrolières stratégiques.Ce prélèvement reste pourtant symbolique, ne couvrant que trois jours de demande des raffineries américaines.Actuellement, les réserves américaines comprennent environ 600 millions de barils, ce qui fait des États-Unis le pays avec les réserves de pétrole brut les plus importantes au monde. La dernière vente d’urgence de réserves à avoir été autorisée aux États-Unis a eu lieu en 2011 pendant la guerre en Libye.

