https://fr.sputniknews.com/20211124/la-france-impliquee-dans-des-bombardements-de-civils-en-egypte-attal-promet-une-enquete-1053641581.html

La France impliquée dans des bombardements de civils en Égypte? Attal promet une enquête

La France impliquée dans des bombardements de civils en Égypte? Attal promet une enquête

La France va enquêter sur d'éventuelles infractions de l'Egypte aux conditions d'un accord secret de coopération dont l'existence a été révélée par le site... 24.11.2021, Sputnik France

2021-11-24T15:44+0100

2021-11-24T15:44+0100

2021-11-24T15:45+0100

international

france

egypte

renseignement

accord

coopération

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1045789751_0:466:2813:2048_1920x0_80_0_0_dada69b198b94b0ebcd35697ac6d5c9f.jpg

L'"enquête interne approfondie" lancée lundi par la ministre des Armées, Florence Parly, sur ces informations "porte sur deux volets", a précisé le porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres.Dans le cadre de la coopération entre la France et l'Egypte dans les domaines du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, l'utilisation des moyens répond à des exigences "strictes" et définies "très précisément", "connues de notre partenaire et régulièrement rappelées", a noté Gabriel Attal."Soyons extrêmement clairs: les problématiques domestiques sans rapport avec la lutte contre le terrorisme n'entrent aucunement dans le champ de cette mission de renseignement."Selon l'article publié dimanche par Disclose, assorti de dizaines de documents "confidentiel défense", l'Egypte utiliserait des renseignements fournis par la France pour bombarder des trafiquants à la frontière libyenne, et non des djihadistes comme convenu dans un accord secret en 2016.

france

egypte

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, egypte, renseignement, accord, coopération