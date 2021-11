https://fr.sputniknews.com/20211124/la-mairie-de-grenoble-finance-le-nouvel-abri-des-gilets-jaunes-dun-rond-point-pour-plus-de-10000-1053640300.html

La mairie de Grenoble finance le nouvel abri des Gilets jaunes d’un rond-point pour plus de 10.000€

La mairie de Grenoble finance le nouvel abri des Gilets jaunes d’un rond-point pour plus de 10.000€

Bien que le mouvement des Gilets jaunes s’essouffle après avoir fêté son troisième anniversaire, la ville de Grenoble a alloué 11.000 euros pour l’aménagement... 24.11.2021, Sputnik France

La ville de Grenoble a décidé de financer l'installation du rond-point Pierre et Marie Curie pour les Gilets jaunes, rapporte Actu.L’aménagement d’une pergola avec un toit, un plancher en bois, deux tables, des bancs, et six jardinières prévoit un financement à hauteur de 11.000 euros débuté lundi 22 novembre dans le cadre des Chantiers ouverts au public (COP) que la ville développe depuis novembre 2017.Dans le cadre de ce dispositif, la mairie a reçu la délégation des Gilets jaunes "comme n’importe quel collectif d’habitants aurait pu le faire. Ils sont à Grenoble et nous avons répondu à leur demande".Franck Quere note auprès du site d’information que l’action des Gilets jaunes "c’est aussi d’aller vers les habitants et de travailler sur des projets de transformation de la vie publique".Cet investissement a été salué par un leader du mouvement à Grenoble, Christian Ferraris.Une initiative qui indignePourtant cette initiative ne fait pas l’unanimité. Ainsi, auprès de France Bleu la députée La République en marche et élue d'opposition de Grenoble Émilie Chalas a jugé "scandaleux d'utiliser ainsi l'argent des contribuables grenoblois", proposant de se rappeler les "faits d'armes de ce qu'il reste du mouvement des Gilets jaunes". "Antivaccin, antidémocrate, souvent insultant, voire violent", souligne-t-elle.Le troisième anniversaire des Gilets jaunesLe 17 novembre, le mouvement des Gilets jaunes a célébré son troisième anniversaire. Descendu dans les rues en 2018 face à la hausse des prix des carburants, le mouvement guidé par des revendications économiques et politiques liées au pouvoir d'achat et au référendum d'initiative populaire (RIC) a connu une ascension fulgurante, jonchée de violences.Mais avec le temps, le mouvement a perdu de l'ampleur. Selon Midi libre, les violences urbaines, les promesses politiques et la crise sanitaire y ont progressivement contribué.Cet essoufflement est également observé à Grenoble où le mouvement espère encore remobiliser. Seule une trentaine de personnes sont venues samedi 20 novembre souffler la troisième bougie des Gilets jaunes sur le rond-point du Rafour, à Crolles, indique le média Place Greꞌnet.Pourtant, 82% des Français affirment qu’un mouvement comparable aux Gilets jaunes pourrait émerger à nouveau en France, selon une enquête Ipsos Sopra Steria pour France Inter publiée le 17 septembre.

