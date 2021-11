https://fr.sputniknews.com/20211124/le-mexique-accorde-2500-permis-temporaires-a-des-migrants-qui-voulaient-rejoindre-les-etats-unis-1053637663.html

Le Mexique accorde 2.500 permis temporaires à des migrants qui voulaient rejoindre les États-Unis

Les autorités mexicaines ont annoncé mardi avoir accordé 2.500 permis de visite temporaires d'un an pour raisons humanitaires à des migrants qui voulaient rejoindre les États-Unis.

Après l'accord avec les membres de la caravane, l'INM a installé des tables pour recevoir des demandes des migrants, qui ont commencé à être transportés par autobus dans quelques-uns des 32 États du Mexique.Une autre caravane de 600 migrants partie il y a un mois du Chiapas se trouve toujours dans l'État de Veracruz (sud-est).Des milliers d'autres migrants entassés à Tapachula à la frontière avec le Guatemala ont manifesté contre l'INM en l'accusant de ne pas avoir tenu ses engagements.Lundi, les autorités ont installé dans un stade de Tapachula des tables pour commencer des démarches de régularisation. Mais elles ont été débordées par l'arrivée de milliers de migrants, et ont suspendu les opérations.Le Mexique a enregistré cette année plus de 190.000 migrants entre janvier et septembre, dont 74.300 ont été expulsés.

Maghreb Arabe Presse

