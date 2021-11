https://fr.sputniknews.com/20211124/le-pentagone-reorganise-un-groupe-de-veille-sur-les-phenomenes-aeriens-non-identifies-1053636479.html

Le Pentagone réorganise un groupe de veille sur les phénomènes aériens non identifiés

Un changement au sein du Pentagone concernant le programme d’observation des ovnis. Le département de la Défense crée un groupe qui s’occupera des phénomènes aériens non identifiés dans les zones sensibles.L’objectif de ce groupe baptisé AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group), sera de "détecter, identifier et attribuer les objets d'intérêt dans l'Espace aérien à usage spécial (SUA), et d’évaluer et atténuer toute menace associée à la sécurité des vols et à la sécurité nationale", indique le communiqué du Pentagone.Sa structure succède à un programme de défense au sein de la Marine américaine, appelé U.S. Navy’s Unidentified Aerial Phenomena Task Force. La nouvelle entité sera supervisée par un conseil exécutif composé à la fois de hauts responsables de la Défense et du renseignement national.Les incursions d’objets non identifiés prises au sérieuxL'annonce fait suite à la publication d'un rapport en juin qui n'a pas fourni d'explications sur 144 observations de phénomènes étranges par des pilotes militaires depuis 2004.Dans ce rapport figurent 18 épisodes qui pourraient démontrer un savoir-faire technologique inconnu des États-Unis, qui serait au-delà des capacités des nations terrestres, indiquait le rapport. Par exemple, сertains objets aériens non identifiés semblaient "rester stationnaires dans des vents en altitude, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable sans moyen de propulsion discernable", d’après le rapport.

