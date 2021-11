https://fr.sputniknews.com/20211124/par-erreur-la-belgique-verse-trop-dindemnites-covid-et-reclame-la-difference-1053640770.html

Par erreur, la Belgique verse trop d’indemnités Covid et réclame la différence

Par erreur, la Belgique verse trop d’indemnités Covid et réclame la différence

Environ 12.000 indépendants wallons ont été informés qu’ils ont perçu 250 euros d’indemnités Covid en trop et sont exhortés à les rembourser, selon la DH. Un... 24.11.2021, Sputnik France

2021-11-24T15:13+0100

2021-11-24T15:13+0100

2021-11-24T15:13+0100

europe

belgique

aide financière

remboursement

indemnisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1046044154_0:265:3075:1995_1920x0_80_0_0_0b8bd2c38720ac13c3a23c107a5f50fd.jpg

Le week-end dernier, 12.000 indépendants wallons ont été appelés par courriel à rembourser 250 euros d’indemnités perçus en trop de la Région wallonne, rapporte le média belge la Dernière Heure (DH). Il avait été décidé de leur verser une aide de 3.250 euros pour leurs pertes de revenus liées à la crise sanitaire, mais ils en ont finalement perçu 3.500.Au départ, beaucoup ont cru à une arnaque: "le mail était truffé de fautes d’orthographe, les dates mentionnées étaient inexactes et il a été envoyé ce samedi soir à 22h30", témoigne Vincent Maillen, qui gère une groupe Facebook représentant plus de 40.000 indépendants dans le plat pays. Il a toutefois eu la confirmation de l’authenticité du mail par le Vice-Président de la Région, Willy Borsus.Le porte-parole du Service public Wallonie (SPW) Nicolas Yernaux a ensuite confirmé auprès du média 7sur7 qu’il s’agit bien d’une demande officielle. "Nous n’avons d’autre choix légalement que de réclamer le trop-perçu. […] L’erreur est due à un mauvais encodage informatique", explique-t-il. Il s’agit de l’indemnité 16B versée entre mai et juin 2021 pour les indépendants qui avaient subi des pertes de revenus en raison de fermetures forcées entre mars et avril 2021.Dépôt d’amendementLe parti Centre démocrate humaniste (CDH) a décidé de réagir en déposant un amendement ce mercredi, réclamant à la Région wallonne de ne pas faire payer son erreur aux travailleurs en élevant rétroactivement le montant de la prime de 3.250 à 3.500 euros. Pointant les longs délais de paiement de ces indemnités, il juge "ridicule" de réclamer un remboursement "huit mois après". La somme récupérée par la Région en cas de remboursement s’élèverait à trois millions d’euros, alors qu’elle a versé 600 millions d’aides depuis le début de la crise.

belgique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

belgique, aide financière, remboursement, indemnisation