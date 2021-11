https://fr.sputniknews.com/20211124/renaud-muselier-annonce-quil-va-quitter-lr-1053634016.html

Renaud Muselier annonce qu'il va quitter LR

Renaud Muselier annonce qu'il va quitter LR

Affirmant que Les Républicains se trouvent "en très grand danger", le président de la région PACA, Renaud Muselier, a annoncé ce 24 novembre sur LCI son départ... 24.11.2021, Sputnik France

Le président de la région PACA Renaud Muselier a annoncé ce 24 novembre qu'il quittait le parti Les Républicains (LR). "Si l’on ne défend pas ce que l’on croit juste, pour ce qu’on s’est battu pendant toute sa vie, toute ma vie je me suis battu contre le Front national […], on va perdre", a avancé M.Muselier en faisant allusion à Éric Ciotti, dont les visions politiques dérivent, selon lui."J'ai prévenu Christian Jacob qui m'a dit qu'on se reverra plus tard. Il sait très bien que notre famille politique est en très grand danger en ce moment", a ajouté l'élu.Par ailleurs, il ne compte pas rejoindre LREM: Cette décision survient au lendemain d’une polémique provoquée par les propos controversés de Renaud Muselier sur deux candidats LR à la présidentielle. Auprès du Parisien, il a déclaré apporter son soutien à Xavier Bertrand, un "bon président de région", "à l’expérience nécessaire". "Je sais qu’en votant Xavier Bertrand, je vote pour un homme qui n’aura jamais la main qui tremble face à l’extrême droite", rapportait le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, faisant part de sa volonté de sauver sa famille politique face "à certains de nos cadres qui trahissent notre héritage" en faisant "des clins d’œil à Éric Zemmour.En même temps, il s’en est pris à Éric Ciotti, le qualifiant de "faux-nez" de l’extrême droite.

