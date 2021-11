https://fr.sputniknews.com/20211124/ses-quatre-pattes-coupees-une-chienne-errante-remarche-grace-a-des-protheses-uniques-1053644546.html

Ses quatre pattes coupées, une chienne errante remarche grâce à des prothèses uniques

Ses quatre pattes coupées, une chienne errante remarche grâce à des prothèses uniques

Une chienne errante privée de ses quatre pattes est devenue le "premier chien au monde" à avoir reçu autant de prothèses non amovibles à la fois.

Un long traitement médical, des entraînements en piscine, un voyage de plus de quatre heures en avion, une opération unique au monde: quatre prothèses en titane non amovibles et une procédure de réhabilitation qui pourrait être suivie d’une adoption. Telle est l’histoire de Monika, une chienne errante retrouvée sans pattes dans le sud de la Russie et opérée en Sibérie.Les quatre pattes coupéesAgonisante, Monika a été découverte le 1er décembre 2020 dans le village de Plastounovskaïa, dans le territoire russe de Krasnodar, débute Marina Gapitch, une bénévole qui s’occupe des animaux errants.Une résidente a remarqué que la chienne restait au même endroit, sur le sol froid, depuis deux semaines. Elle a alors alerté sa voisine, Marina Gapitch. Il s’est avéré que les quatre pattes de la chienne avaient été coupées.Les autorités locales ont lancé une enquête pour acte de cruauté envers un animal. Toutefois, les enquêteurs "n’ont pas réussi à retrouver le coupable", note-t-elle.Sauvée, mais toujours immobiliséeLa chienne martyrisée ne pouvait que ramper.Les bénévoles ont appris qu’un médecin vétérinaire de Novossibirsk, Sergueï Gorchkov, pouvait aider Monika à remarcher. Depuis 2016, M.Gorchkov avait déjà posé quatre pattes artificielles inamovibles à plusieurs chats, mais n’avait encore jamais réalisé de telles opérations sur des chiens.Près de 5.000 euros collectés en un moisUne cagnotte a été lancée sur Instagram pour financer le transfert de la chienne à Novossibirsk et l’opération.En attendant, Monika a suivi un traitement contre la maladie des vers du cœur (dirofilariose). "Avec ce diagnostic elle n'aurait pas été autorisée à recevoir l'opération de prothèse", explique la bénévole. En plus, les volontaires ont organisé pour elle des visites à la piscine."Un robochien"Pour arriver à Novossibirsk, situé à plus de 3.260 kilomètres de Krasnodar, Monika a dû prendre l’avion et passer plus de quatre heures dans les airs. Elle a voyagé en compagnie d’une autre bénévole, Alla Leonkina, qui l’a posée sur un siège passager, selon Mme Gapitch.Les prothèses de Monika ont été réalisées à partir d’un alliage de titane, nickel et vanadium à l’aide d’une imprimante 3D, raconte le chirurgien vétérinaire Sergueï Gorchkov aux journalistes. "La structure poreuse spéciale de ce matériau permet une ostéointégration maximale", selon lui.Pour éviter des complications, les prothèses ont été recouvertes avec un biorevêtement spécial développé par des scientifiques de Tomsk. D’après le médecin, leurs propriétés sont similaires à celles de l'os. L’organisme s’y adapte plus facilement.À présent, Monika réapprend à marcher en se promenant dans les couloirs de la clinique. Les médecins l’auraient déjà surnommé "Robochien", relatent les médias locaux.Vers une nouvelle vie?Après l’opération, "Monika est devenue célèbre, une chienne unique". De nombreuses personnes ont souhaité l’adopter, mais son futur "propriétaire doit être une personne aisée" puisqu’elle aura besoin de soins de réhabilitation et de suivi médical à vie, explique Mme Gapitch.Ainsi, Monika devrait partir pour le Royaume-Uni quand ses pattes auront guéri et qu’elle aura quitté la clinique sibérienne. Selon Mme Gapitch, l’histoire de la chienne a intéressé la défenseure des droits des animaux britannique Kasey qui s’est déclarée prête à l’héberger dans l’espoir de l’aider à retrouver un propriétaire.

