https://fr.sputniknews.com/20211124/un-sans-papiers-gagne-500000-euros-avec-un-ticket-a-gratter-a-montpellier-1053632530.html

Un sans-papiers gagne 500.000 euros avec un ticket à gratter à Montpellier

Un sans-papiers gagne 500.000 euros avec un ticket à gratter à Montpellier

Il n’avait qu’une seule chance sur trois millions de gagner, mais celle-ci était au rendez-vous pour un sans-abri à Montpellier. Le jeune homme a acheté un jeu... 24.11.2021, Sputnik France

2021-11-24T08:09+0100

2021-11-24T08:09+0100

2021-11-24T08:09+0100

faits divers

france

euro

gagnant

sdf

montpellier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440894_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_8ac66ac251887ae019744ad0204b62f2.jpg

Un jeune SDF sans-papiers de Montpellier a remporté le gros lot au jeu de grattage X20. Il avait acheté trois tickets dont l’un lui a fait gagner 500.000 euros. L’employée du bureau de tabac où il les a achetés a déclaré à France Bleu que le jeune homme avait déjà gagné, "parfois 100 euros ou 200 euros".Elle a confié à Midi Libre que le gagnant était parti sur-le-champ, de "peur de se faire voler son ticket".Il s’agit d’un jeune homme d’une vingtaine d’années, "un Algérien" d’après les uns, "un Égyptien" selon les autres, comme l’indique une habitante du quartier au micro de France Bleu. Il se trouve depuis trois ans en France et espère maintenant changer sa vie, en commençant par régulariser sa situation, puis en achetant un logement."Franchement, tout le monde ici est content pour lui parce que c'est un gars trop gentil. J'espère qu'il va faire des choses bien avec cette somme", confie un autre habitant du quartier.Selon le règlement de la Française des Jeux, l’heureux gagnant n'avait qu'une chance sur trois millions de remporter le gros lot.L’année porte-bonheurIl semble que l’année 2021 soit celle des grands gagnants. La chance sourit à ces derniers dès les premiers jours de la nouvelle année. Le 22 janvier, un habitant du Michigan, au nord-est des États-Unis, a remporté un milliard de dollars (soit plus de 820 millions d’euros) lors du tirage du Mega Millions. La probabilité de trouver les six bons numéros était d’un sur… 302.575.350, avait indiqué le Huffington Post.Le plus grand vainqueur d’une loterie en France a établi le 15 octobre dernier un record absolu sur le sol européen en remportant 220 millions d’euros mis en jeu à l’EuroMillions. Le précédent record continental, 210 millions, remontait au 26 février 2021 et avait trouvé preneur en Suisse. Grâce à ce jackpot, le 113e du pays, la France est devenue le deuxième pays où ont été validés le plus de gros lots, juste derrière le Royaume-Uni avec 114 grands gagnants, rapporte Le Parisien.Le Loto a également trouvé le plus grand gagnant de son histoire, âgé de 45 ans. Ce dernier a remporté le jackpot le 11 septembre 2021 après avoir rempli une grille sur internet et empoché 26 millions d’euros.En octobre, lors du tirage du 14 septembre, une Américaine a gagné à la loterie quatre millions de dollars en 24 heures. Elle avait rempli deux grilles de loto avec les mêmes numéros et ceux-ci se sont avérés gagnants, annonçait dans un communiqué de presse la Florida Lottery.Pourtant, tout ne finit pas toujours bien. Ainsi, fin septembre, un gagnant de loterie au Michigan s'est noyé avant d'avoir pu récupérer son gain de 45.000 dollars. Une autopsie a révélé qu'il s'était cogné la tête avant de sombrer au fond d’un lac. La police a lancé une enquête pour savoir s’il ne s’agissait pas de crime, mais le billet gagnant a été retrouvé dans le portefeuille de la victime lorsque son corps s'est échoué sur une plage, a révélé le Daily Mail.

france

montpellier

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

france, euro, gagnant, sdf, montpellier