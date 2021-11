https://fr.sputniknews.com/20211124/une-attaque-israelienne-fait-deux-morts-dans-le-centre-de-la-syrie-1053634449.html

Une attaque israélienne fait deux morts dans le centre de la Syrie

Une "agression aérienne" israélienne a tué deux personnes et en a blessé sept autres dans le centre de la Syrie, ont déclaré mercredi les médias officiels. 24.11.2021, Sputnik France

Les défenses aériennes syriennes ont intercepté l'attaque au-dessus de la ville de Homs, selon les médias.Deux civils ont été tués, un autre civil et six soldats ont été blessés dans l'attaque et des dégâts matériels ont été signalés, a ajouté la télévision d'Etat.Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat par les responsables israéliens.

