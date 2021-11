https://fr.sputniknews.com/20211124/vaccination-obligatoire-en-autriche-cest-une-derive-autoritaire-voire-totalitaire-1053645971.html

Vaccination obligatoire en Autriche: "c’est une dérive autoritaire, voire totalitaire!"

Vaccination obligatoire en Autriche: "c’est une dérive autoritaire, voire totalitaire!"

La révolte gronde face aux nouvelles restrictions des libertés dans plusieurs pays européens. C’est le cas de l’Autriche, confrontée à une recrudescence de la... 24.11.2021, Sputnik France

La vaccination devait sortir l’Europe du Covid-19. La désillusion est immense pour les pays confrontés à une flambée des contaminations. C’est le cas de l’Autriche, qui a imposé à sa population le 22 novembre un nouveau confinement total, après avoir confiné les non-vaccinés une semaine plus tôt. Vienne prévoit en outre la vaccination obligatoire dès le 1er février..Et d’autres pays ont déjà commencé à imiter le modèle autrichien. En Slovaquie et en République tchèque, les non-vaccinés n’ont plus accès aux bars ni aux restaurants. C’est également le cas dans certains Länder en Allemagne, soumis à la règle des 2 G (guéris et vaccinés). Comme les manifestants viennois ou néerlandais, Ferenc Almássy, rédacteur en chef du Visegrad Post, dénonce le renforcement de ces mesures: "c’est une dérive autoritaire, voire totalitaire!".Le journaliste franco-hongrois y voit clairement "le choix d’une politique de menace et de chantage" à l’égard des populations."Cela contrevient à tous les principes des démocraties modernes dont tous ces pays ne cessent pourtant de se prévaloir. C’est très inquiétant. En Autriche, ils ont choisi une politique extrêmement dure."

